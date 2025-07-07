Врач рассказала, кому смертельно опасно летать на самолетах Врач Кашух заявила, что авиаперелеты опасны для людей с тяжелой гипертонией

Людям с тяжелой гипертонической болезнью крайне опасно летать на самолетах, заявила RT врач Екатерина Кашух. Она также предостерегла от авиаперелетов пациентов с пневмотораксом, тяжелым острым отитом и психическими расстройствами в фазе обострения.

Противопоказание для полетов — декомпенсированные сердечно-сосудистые заболевания. Например, при тяжелой гипертонической болезни перелет повышает риск гипертонического криза, а в некоторых случаях — даже инсульта и инфаркта, — предупредила Кашух.

Риски при авиаперелетах также возрастают для людей с послеоперационными травмами, отметила врач. Она добавила, что после инфаркта миокарда нельзя летать на самолетах в течение примерно месяца, а после ишемического инсульта — в течение двух месяцев.

Врач Елена Павлова ранее посоветовала использовать леденцы, чтобы облегчить закладывание ушей во время авиаперелета. По ее словам, это естественное явление связано с перепадами давления, которые чаще всего возникают при взлете и посадке.