https://static.news.ru/photo/035619ee-3ded-11ea-a2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Болгарии выписала обвинения трём гражданам России. Предполагается, что они виновны в отравлении предпринимателя Эмилияна Гебрева.

В связи с продолжающимся под надзором полиции Софии расследованием попытки намеренного отравления Эмилияна Гебрева трём российским гражданам предъявлены обвинения в попытке убийства, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент обвиняемые находятся в международном розыске. Их разыскивают с целью дальнейшей экстрадиции. Прокуратура предполагает, что преступление было совершено с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании в Давосе двух граждан России из-за подозрений в шпионаже и покушении на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.