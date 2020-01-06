https://static.news.ru/photo/1452a31a-3286-11ea-9542-fa163e074e61_660.jpg Фото: CPOIS Kelvin Hockey/ZUMAPRESS.com

Профессор Крис Дикман, руководящий исследованием университета Сиднея по оценке потерь диких животных в результате пожаров, пересмотрел свои оценку и прогноз.

По мнению учёного, на данный момент жертвами огня стали более 800 миллионов особей в штате Новый Южный Уэльс, а на общенациональном уровене потери составят более миллиарда животных. Эти цифры основаны на данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на природу в 2007 году. Благодаря им сотрудники университета рассчитали плотность животных на единицу лесной площади. В итоговом прогнозе не учтены насекомые, земноводные и другие беспозвоночные представители фауны, передаёт ТАСС.

Австралийский WWF заявляет о том, что погибли тысячи коал на центральном и северном побережьях Нового Южного Уэльса, но, пока пожары не утихнут, точные потери остаются неизвестными.

В результате пожаров в Австралии уничтожены более семи миллионов гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и приблизительно три тысячи иных построек. В течение опасного сезона погибли 25 человек, включая троих пожарных.

Как писал NEWS.ru ранее, группа Metallica планирует пожертвовать гонорар от своих концертов на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Участников коллектива ужаснули новости о лесных пожарах, которые охватили миллионы акров по всей Австралии. Они призывают людей последовать их примеру.