Регионы Китая направили в провинцию Хубэй более 25,6 тыс. медиков. Борьба с коронавирусом там перешла в решающую стадию.
Врачам удалось с большой эффективностью снизить пик заболевания и ослабить распространение вируса. Об этом заявил замглавы Госкомитета по вопроса гигиены и здравоохранения КНР Ван Хэшэн,
На сегодня в Ухане, где началось заболевание, работают почти 80% медиков. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о новых жертвах коронавируса. По данным ведомства, за 14 февраля в стране от недуга умерли ещё 143 человека.
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