https://static.news.ru/photo/a002f992-4fa9-11ea-aed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cao Yang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Регионы Китая направили в провинцию Хубэй более 25,6 тыс. медиков. Борьба с коронавирусом там перешла в решающую стадию.

Врачам удалось с большой эффективностью снизить пик заболевания и ослабить распространение вируса. Об этом заявил замглавы Госкомитета по вопроса гигиены и здравоохранения КНР Ван Хэшэн, сообщает Центральное телевидение Китая.

На сегодня в Ухане, где началось заболевание, работают почти 80% медиков. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о новых жертвах коронавируса. По данным ведомства, за 14 февраля в стране от недуга умерли ещё 143 человека.