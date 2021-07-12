16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Более 186 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

09:58, 10 июля 2021
Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Число случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире составило 186 063 825. Об этом сообщили на сайте Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, в списке стран более чем с 15 миллионами случаев заражения коронавирусом находятся США, Индия и Бразилия. С начала пандемии из-за коронавируса умерли 4,019 миллиона человек. Лидером по числу заболевших и скончавшихся остаются США. В Штатах выявлено 33,8 миллиона инфицированных, а число летальных исходов увеличилось до 606,9 тысячи.

Ранее российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов развеял миф о том, что многие болеют коронавирусом два и более раза. Он сообщил, что, как правило, пациенты болеют один раз. Также специалист отметил, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным. Это и есть главное отличие данного штамма от предыдущего варианта. Учёный подчеркнул, что показатель репродуктивного числа для вирусов уже давно известен, но его непросто измерить, так как для этого нужно собирать статистику.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео