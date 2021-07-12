Более 186 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

Число случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире составило 186 063 825. Об этом сообщили на сайте Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, в списке стран более чем с 15 миллионами случаев заражения коронавирусом находятся США, Индия и Бразилия. С начала пандемии из-за коронавируса умерли 4,019 миллиона человек. Лидером по числу заболевших и скончавшихся остаются США. В Штатах выявлено 33,8 миллиона инфицированных, а число летальных исходов увеличилось до 606,9 тысячи.

Ранее российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов развеял миф о том, что многие болеют коронавирусом два и более раза. Он сообщил, что, как правило, пациенты болеют один раз. Также специалист отметил, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным. Это и есть главное отличие данного штамма от предыдущего варианта. Учёный подчеркнул, что показатель репродуктивного числа для вирусов уже давно известен, но его непросто измерить, так как для этого нужно собирать статистику.