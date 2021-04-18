Более 100 человек пострадали при аварии поезда в Египте

https://static.news.ru/photo/83e966a0-a053-11eb-8be5-96000091f725_660.jpg Фото: MINO/twitter.com

Более сотни пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере Каира.

По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека, — сообщает газета «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на заявление властей провинции.

По предварительным данным, несколько вагонов поезда, следовавшего по маршруту Каир — Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления от станции Тух. К месту происшествия прибыли 20 машин скорой помощи для госпитализации пострадавших.

Как писал NEWS.ru, три дня назад подобный инцидент произошёл в египетской провинции Шаркия на севере страны. Поезд следовал из города эз-Заказик в столицу — Каир, он сошёл с рельсов близ станции города Минья эль-Камх. В Минздраве страны сообщили, что погибших нет, пострадавших — не менее 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Египте с рельсов сошли три пассажирских вагона. Жертвами столкновения стали 19 человек. Ещё 185 получили ранения.