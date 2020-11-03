Бойня в Вене: Европе грозит сужение еврейской общины

К стрельбе, которая произошла вечером 2 ноября, в Вене был причастен как минимум один человек, который являлся последователем группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Об этом официально объявили власти Австрии. Одно из нападений произошло вблизи венской синагоги, что заставило другие европейские столицы предпринять ряд мер для защиты объектов еврейской культуры. С учётом того накала, который создали в Европе заявления французского лидера Эммануэля Макрона об исламистах, очевидно, одной из мишеней радикалов становится еврейская община, которую и без того не раз призывали покинуть страны ЕС.

Нападения, которые устроили, по официальным данным, несколько вооружённых человек, произошли в шести местах столицы. Одна из атак коснулась синагоги, что заставило наблюдателей и экспертов говорить об антисемитской направленности терактов. На этом фоне соседняя Чехия объявила об усилении мер охраны объектов еврейской культуры «в качестве реакции на проявления антисемитизма и религиозной нетерпимости».

Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц определили произошедшую в Вене трагедию как теракт. По оценкам, которые привёл Нехаммер, огонь в столице открыл как минимум один последователь ИГ.

Мы пережили нападение по меньшей мере одного исламистского террориста, — сообщил глава МВД Австрии. — Ситуация, которую мы не переживали в Австрии десятилетиями. Установленный преступник был вооружён поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой. Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ.

Georges Schneider/Xinhua/Global Look Press

Утром 3-го ноября спецоперация по поимке преступников в Вене продолжилась.

Теракт в Вене трудно рассматривать в отрыве от того инцидента, который произошёл недавно во французском Конфлан-Сент-Онорин, когда в одном из учебных заведений исламист обезглавил учителя истории и географии, решившего продемонстрировать ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo) как пример проявления свободы слова. Теракт вызвал гневные заявления со стороны главы Пятой республики, который жёстко, но неосторожно высказался о фундаментализме, чем вбил клин в отношения Парижа с рядом мусульманских стран, и без того враждебно относившихся к французской внешней политике, и вошёл в прямое столкновение с радикалами.

Конфронтация такого рода редко проходит безболезненно для еврейской общины Европы. Так, за массовым убийством в редакции «Шарли Эбдо», которое произошло в январе 2015 года в Париже, последовали нападение на кошерный супермаркет на востоке французской столицы, а на следующий месяц после парижского теракта местом атаки стала и синагога в Копенгагене: как считалось, террорист был вдохновлён дерзостью организаторов атаки на офис «Шарли». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто призвал проживающих в Европе евреев не искушать судьбу и возвращаться на свою историческую родину.

Недавний доклад лондонского Института исследований еврейской политики (JPR), который стал самым глубоким и всесторонним обзором европейского еврейства за примерно столетие, фиксирует, что за последние полвека государства Старого света потеряли почти 60% своего еврейского населения. Причём самое значительное сокращение численности — на 25% — произошло внутри еврейского коммьюнити в Великобритании. Не менее крупным по величине «поставщиком» репатриантов для Израиля стала Франция, которую за последние два десятилетия покинули около 15% от общего числа евреев. Вполне вероятно, что и нынешняя битва некоторых европейских столиц с исламизмом может привести к оттоку еврейского населения. Вопрос лишь в том, не являются ли призывы вернуться популистской уловкой израильских политиков.