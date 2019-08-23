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Украинским военным, находящимся в Донбассе, планируют разрешить употреблять алкогольные напитки для «снятия психологического напряжения». Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

При этом Безсонов отметил, что такое разрешение коснётся, только тех военных, кто не собирается заступать на дежурство. Позволительная доза алкоголя составит не более 200 грамм в сутки, отмечает портал « ПолитНавигатор ».

Безсонов рассказал, что за последние трое суток были задержаны 24 пьяных военнослужащих. Шестеро из них отравились суррогатным алкоголем и находятся в тяжёлом состоянии, уточнил он.