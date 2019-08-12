https://static.news.ru/photo/b6c97f64-bd75-11e9-81a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Defenceu/twitter.com

Солдат вооружённых сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу своему сослуживцу. До использования штатного оружия бойцы пытались выяснить отношения на кулаках.

Инцидент случился около населённого пункта Золотое-4. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Он отметил, что стрелявший боец первоначально пытался доказать своему начальству, что пуля прилетела в ногу сослуживца якобы во время обстрела со стороны ЛНР.

Ранее News.ru сообщал, что военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят мирных жителей Донбасса из-за отсутствия продовольственного обеспечения. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР. По данным ведомства, украинские военные так самостоятельно обеспечивают себя продуктами. В населённом пункте Счастье сообщили о четырёх подобных инцидентах за прошедшую неделю.