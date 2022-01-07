Бойца ВСУ убили во время празднования нового года в воинской части

Одесская специализированная прокуратура возбудила уголовное дело после смерти военнослужащего ВСУ во время празднования Нового года. Предполагается, что бойца могли убить. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инцидент
Возбуждено уголовное дело по 115-й статье Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Назначены проверки и экспертизы. Также следователи возбудили дело о халатности в отношении командования части.
Ранее украинские военнослужащие, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по ошибке обстреляли своего же сослуживца, приняв его за ополченца ДНР. В результате погиб военный медик. Выяснилось, что один из украинских военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады самовольно отошёл с боевых позиций, а позднее был принят за ополченца ДНР.