Индия показала боевых верблюдов с пулеметами Боевые верблюды с пулеметами и камуфляжем прошлись на военном параде в Индии

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Боевые верблюды, облаченные в специальные костюмы, с пулеметными установками на горбах прошлись на параде в честь Дня Республики в Индии, передает Hindustan Times. В Раджастханский батальон верблюжьей кавалерии, который входит в состав погрансил индийского государства, включены 90 животных — 54 для военнослужащих, выполняющих боевые задачи, остальные — для членов оркестра.

В этом году в параде впервые приняло участие женское подразделение верблюжьей кавалерии. В общей сложности прошли обучение езде на верблюдах 24 женщины, однако для парада были выбраны только 12 представительниц индийской армии. На видеозаписи, опубликованной каналом Sansad TV, можно заметить, что верхом на верблюдах сидели солдаты с автоматами.

Как сообщает Warspot, на текущий момент в состав сил BSF входят 257 363 солдат. Погрансилы состоят 186 батальонов, воздушного крыла, а также артиллерийского полка. В распоряжении пограничников есть 16 вертолетов Ми-17 и артиллерийские пушки.

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