«Боевое слаживание»: востоковед оценил отношения России и Китая Востоковед Тавровский: Пекин проявляет солидарность с Москвой в противостоянии с НАТО

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Военнослужащий флота США

Североатлантический альянс в последнее время активизировал борьбу с Китаем, заявил NEWS.ru руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский. Альянс теперь действует в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя он расположен далеко от традиционной сферы контроля НАТО.

Появление натовских кораблей и самолетов вблизи своих границ в Поднебесной расценивают как непосредственную угрозу. Кроме того, резкие публичные выпады Пекина в адрес НАТО — это проявление солидарности с Москвой, которая сейчас ведет фактически войну против Запада, — полагает эксперт.

По словам Тавровского, Китай исходит из того, что в современной холодной войне существует два фронта — западный и восточный. На западном — Альянсу уже противостоит Россия. Восточный фронт простирается от Японии до Австралии. В условиях такого глобального конфликта Пекин вынужден проявлять быструю реакцию.

Если в нашем договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года отношения определяются как «стратегическое партнерство», то я считаю, что после мартовского визита председателя КНР в Москву их можно оценить как «боевое слаживание», — сказал Тавровский.

Востоковед также напомнил, что помимо встречи в верхах в Москве, в последние месяцы прошел и обмен визитами других представителей руководства двух стран.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита Альянса, заявил о договоренности стран — членов военного блока совместно противодействовать росту военной мощи КНР. В коммюнике саммита также подчеркивается, что углубление стратегического партнерства Китая и России противоречит ценностям и интересам НАТО.

Коммюнике саммита НАТО наполнено «менталитетом времен холодной войны и идеологическими предрассудками», заявил в ответ 12 июля представитель МИД Китая Ван Вэньбиня. Он призвал Альянс «немедленно прекратить искажать правду и клеветать на Китай».