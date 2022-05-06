Bloomberg: в КНР иностранные ПК заменят местными аналогами

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Китайское правительство отдало распоряжение центральным госучреждениям заменить компьютеры иностранных брендов отечественными аналогами в течение двух лет, пишет Bloomberg. Государственным служащим предложили обменять импортные ПК на устройства, работающие на китайских операционных системах. Всего в рамках данной программы планируется заменить 50 млн компьютеров.

Данные меры рассчитаны на продвижение 10-летней кампании Китая по замене импортных технологий местными альтернативами. Таким образом китайское правительство хочет сократить зависимость от геополитических соперников, в том числе от США, в сфере эксплуатации и разработки полупроводников, серверов и смартфонов, — сказано в сообщении.

В агентстве сообщили, что новое требование китайских властей напрямую повлияет на продажи крупнейших американских производителей программного обеспечения и техники — HP Inc. и Dell Technologies Inc.

В начале 2022-го правительство РФ предложило производителям электроники Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента подготовиться к выпуску ноутбуков на отечественных процессорах. Речь шла о 50 тысячах локализованных устройств. Эксперты считают, что они будут пользоваться спросом лишь в госсекторе и силовых структурах.

Ранее в руководстве МВД РФ выразили недовольство работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ. В ведомстве указали, что при эксплуатации отечественных чипов тормозится цифровизация ведомства. Представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил, что компании известно о существующих проблемах, однако пока они не устранены. Разработчики ведут работу по улучшению систем.