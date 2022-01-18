Производителям ноутбуков предложили выпускать их на российских процессорах

Правительство РФ предложило производителям электроники Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента подготовиться к выпуску ноутбуков на отечественных процессорах. Как пишет «Коммерсант», речь идёт о 50 тысячах локализованных устройств до конца года. Эксперты предупреждают, что они будут пользоваться спросом лишь в госсекторе и силовых структурах.

Согласно протоколу заседания Минцифры с зарубежными производителями электроники от 15 декабря 2021 года, представители компании Lenovo выразили готовность к использованию российских процессоров фирмы «Байкал Электроникс». В ближайшее время в Минцифры должно состояться обсуждение эксперимента с производителями отечественных операционных систем и вычислительной техники и представителями розничных сетей. Генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко отметил, что ускорению импортозамещения способствовало бы принятие постановления о критериях отнесения устройств в реестр российской радиоэлектронной продукции.

Промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой,— подтвердили в Минцифры.

Ранее гендиректор разработчика отечественных процессоров «Эльбрус» Александр Ким заявил, что предложенные правительством поправки в законопроект об импортозамещении в области радиоэлектронной продукции противоречат Доктрине информационной безопасности и Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года. По словам Кима, после 2024 года использование процессора российского производства и монтаж материнских плат в России окажутся ненужными для попадания в реестр отечественной продукции, что понизит уровень спроса на продукцию российских производителей.