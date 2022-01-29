В МВД раскритиковали российские процессоры

В руководстве МВД выразили недовольство работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ. Там указали, что при эксплуатации отечественных чипов тормозится цифровизация ведомства, пишет «Коммерсант».

Из письма заместителя министра внутренних дел Виталия Шулики от 27 декабря 2021 года в правительство следует, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, — говорится в сообщении.

Представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил, что компания знает о существующих проблемах и ведёт работу по улучшению показателей систем. Предприятие намерено устранить недостатки в ближайших обновлениях. Уже в первом квартале 2022 года начнутся поставки нового, более мощного «Эльбруса 16С».

Ранее гендиректор разработчика отечественных процессоров «Эльбрус» Александр Ким заявил, что предложенные правительством поправки в законопроект об импортозамещении в области радиоэлектронной продукции противоречат Доктрине информационной безопасности и Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года.