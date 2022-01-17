Производитель процессоров «Эльбрус» заявил об их скорой невостребованности

Предложенные правительством поправки в законопроект об импортозамещении в области радиоэлектронной продукции противоречат Доктрине информационной безопасности и Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года, заявил гендиректор разработчика отечественных процессоров «Эльбрус» Александр Ким в письме, адресованном российским ведомствам. Его содержание предоставил РБК, отмечающий, что по словам Кима, после 2024 года использование процессора российского производства и монтаж материнских плат в России окажутся ненужными для попадания в реестр отечественной продукции, что понизит уровень спроса на продукцию российских производителей.

Речь идёт о разработанном Минпромторгом проекте балльной системы оценки техники для её включения в реестр российской радиоэлектронной продукции и отсрочке обязательного использования отечественных процессоров до 2024 года. По мнению Кима, набрать допустимый проходной балл можно будет без применения отечественного процессора и обязательного монтажа в России материнских плат, содержащих эти процессоры. Это облегчит проникновение зарубежных платформ в критическую информационную инфраструктуру и станет прямой угрозой национальной безопасности России.

Представитель Минпромторга пояснил, что применение российского центрального процессора или подтверждение затрат, направленных на закупку таких процессоров, станет обязательным условием для включения вычислительной техники в реестр, а «проходной» балл будет возрастать ежегодно и получить его без использования российского процессора будет невозможно. Директор по развитию компании «Байкал Электроникс» Виталий Богданов также заявил, что с 2024 года система не позволит включать в реестр технику без отечественного процессора.

В то же время директор по взаимодействию с государственными и общественными организациями «КНС-Групп» (выпускает серверы под брендом Yadro) Наталья Григорьева настаивает на том, что признание отечественной продукции исключительно на российских процессорах «нанесёт непоправимый ущерб всей отрасли».

Ранее крупнейшие российские потребители серверного оборудования остались недовольны вычислительной техникой на отечественных процессорах, заявив об этом на совещании в Минцифры 9 декабря. Их не устроила низкая производительность, высокое энергопотребление и неконкурентная по сравнению с зарубежными аналогами цена оборудования. Сами производители назвали достаточным уже то, что их серверы работают.