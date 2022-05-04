Bloomberg: ЕК введёт санкции против трёх крупных белорусских компаний

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Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций рассматривает введение рестрикций против ряда белорусских компаний, пишет Bloomberg. По информации агентства, под санкции попадёт «Беларуськалий» — второй крупнейший в мире производитель питательных веществ для почвы, которые используются для улучшения выращивания сельскохозяйственных культур.

Согласно информации агентства, санкции ЕК направлены против «Беларуськалия», ОАО «Белорусской калийной компании» и белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».

Эти три компании приносят значительную прибыль для режима (президента Белоруссии. — NEWS.ru) Александра Лукашенко, и они уже есть в санкционных списках США, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Еврокомиссия приступит к обсуждению деталей шестого пакета санкций в среду, 4 мая.

Ранее глава европейского дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти, и, что в новый пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию».

По данным газеты Politico, Европейская комиссия готова предложить отключение Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной платёжной системы SWIFT.