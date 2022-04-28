Страны ЕС решили убрать лазейку для оплаты газа в рублях Bloomberg: 10 стран потребовали от ЕС ясных комментариев о расчётах за газ

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Десять стран Евросоюза требуют от Еврокомиссии более чётких указаний в отношении требования России платить за газ в рублях, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Польша, Болгария, Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия считают формулировки, описанные в документе, неточными и неконкретными.

Европейская комиссия сообщила послам на закрытом заседании в среду, что она доработает формулировку своих руководящих принципов. Ряд стран, которые подняли этот вопрос, хотят, чтобы комиссия разъяснила, что у покупателей нет обходных путей, чтобы согласиться с требованиями Кремля, — сказано в сообщении.

Представитель Польши заявил, что избирательное толкование российского указа было инструментом для Москвы, чтобы сломать солидарность ЕС. В то же время он отметил, что данное решение Кремля не представляет прямой угрозы для их экономики на данном этапе.

Ранее Москва потребовала перейти на расчёты за энергоресурсы в рублях. Для этого страны должны открыть в Газпромбанке два счёта — валютный и рублёвый. Это необходимо для того, чтобы выручку от продаж перечислять в иностранной валюте (доллар или евро), далее Газпромбанк конвертирует её на рублёвый счёт.

Между тем германский партнёр «Газпрома» заявил о конце сотрудничества ФРГ и России. Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен 28 апреля заявил, что вести дела по-прежнему с РФ уже невозможно.