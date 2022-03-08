CNN: США запретят импорт российской нефти

Американский сенатор Крис Кунс в эфире CNN заявил, что Белый дом 8 марта объявит о запрете на импорт российской нефти. Кунс отметил, что цены на топливо вырастут на всей планете. Однако сенатор назвал «это ценой свободы», которую готово заплатить американское руководство.

Ожидается, что 8 марта президент США Джо Байден запретит импорт российской нефти, природного газа и угля в США. Американские власти сделают этот шаг в одностороннем порядке без своих европейских союзников из-за разногласий между европейскими странами по поводу того, стоит ли запрещать российскую энергию, — сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что ряд зарубежных нефтяных компаний отказались вести бизнес в России. Об этом заявили британские BP и Shell, а также австралийские нефтяные концерны Viva Energy и Ampol.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова к отказу Европы от отечественных энергоресурсов. По его словам, Москва понимает, куда перенаправить поставки, тогда как Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своём рынке.