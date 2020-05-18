Биолог сообщила, когда закончится пандемия коронавируса

https://static.news.ru/photo/0736f2cc-998c-11ea-8a15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемия, вызванная COVID-19, закончится в России в августе 2020 года. Данный сценарий возможен, если всё лето в мире будут закрыты границы, а новых вспышек инфекции не последует.

Такое предположение сделала главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева, сообщает «Парламентская газета».

Биолог уточнила, что о завершении эпидемии можно будет говорить лишь тогда, когда прекратится появление новых активных случаев заболевания. В настоящее время кривая, отображающая такие случаи заражения, среди европейских стран снижается в Германии и Франции. Там на плато выходит и кривая по общему числу заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна коронавируса застанет россиян и российскую медицину врасплох, так как борьба с инфекцией зависит от поведения людей. Так считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По словам эксперта, вирус никуда не денется. И реальная динамика будет видна позже — после двух-трёх недель стабильного выявления новых случаев.