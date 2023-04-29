Беженка с Украины разделась для участия в британском телешоу

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Украинская беженка приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction, где участники обнажаются друг перед другом в рамках знакомства, пишет Bristol Post. Девушка по имени Мария рассказала ведущей шоу, что была вынуждена покинуть Украину из-за страха за собственную жизнь.

Украинская беженка Мария попробует построить романтические отношения в эту среду на телеканале Channel 4, а помогать ей будет ведущая Анна Ричардсон, — сказано в публикации.

В ходе передачи Мария отвергла несколько кандидатов, но в итоге выбрала одного из участников, с которым согласилась пойти на свидание. В Великобритании телешоу неоднократно подвергалось критике.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку, которая оставила мужа на родине. Вместе с ней в его жилище пришли сын и мать украинки, а также их собака. Издание отмечает, что министр живет с женой и детьми. Всех устраивает новое соседство, в ближайшие месяцы никто не собирается ничего менять. Беженка Снежана Чайкина с семьей поселилась в комнате старшего сына Шаппса.