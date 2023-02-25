Украинская беженка поселилась в доме британского министра Беженка с Украины перебралась в дом британского министра Шаппса, оставив мужа на родине

Фото: View/N6 HIGHGATE/Global Look Press

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку, которая оставила мужа на родине. Вместе с ней в его жилище пришли сын и мать украинки, а также их собака, сообщает Sky News.

Издание отмечает, что министр живет с женой и детьми. Всех устраивает новое соседство, в ближайшие месяцы никто не собирается ничего менять. Беженка Снежана Чайкина с семьей поселилась в комнате старшего сына Шаппса.

Мы сказали ему, что отдали его комнату трем украинцам и собаке, — рассказал изданию политик.

Чайкина, работающая удаленно, пояснила, что у ее мужа возникли проблемы после увольнения со службы по медицинским показаниям. Он уже перебрался в Польшу, обещает вскоре прибыть в Британию. По словам беженки, у нее с Шаппсом «много общего». Политику они не обсуждают, но говорят об Украине.

Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья, — считает министр.

Ранее Euronews сообщил, что Европа в настоящий момент переживает новый наплыв беженцев. Журналисты, ссылаясь на данные профильного ведомства ЕС, пишут, что в 2022 году количество заявлений о предоставлении убежища увеличилось в полтора раза. В общей сложности было зарегистрировано 966 тысяч досье. Издание уточняет, что этот показатель стал максимальным с 2016 года.