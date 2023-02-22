Европа оказалась на грани возможностей по приему беженцев

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа в настоящий момент переживает новый наплыв беженцев, передает Euronews. Журналисты, ссылаясь на данные профильного ведомстве ЕС, пишут, что в 2022-м год к году количество заявлений о предоставлении убежища увеличилось в полтора раза. В общей сложности было зарегистрировано 966 тысяч досье. Издание уточняет, что этот показатель стал максимальным с 2016 года.

Опубликованные данные не учитывают примерно четыре миллиона украинцев, получивших временную защиту в ЕС. Среди просителей убежища, как и в прошлые годы, больше всего выходцев из Сирии и Афганистана. На третьем месте в 2022 оказались турки, — сообщают журналисты.

Профильное ведомство Евросоюза связывает наплыв беженцев с несколькими факторами. В частности, речь идет о военных конфликтах, продовольственном кризисе и отмене коронавирусных ограничений.

Как стало известно ранее, с период с февраля прошлого года по настоящее время в Россию с Украины и из республик Донбасса прибыли свыше 5,3 млн беженцев. Об этом сообщали журналисты со ссылкой на источник в силовых структурах. Российские власти обеспечивают их медицинской и юридической помощью, а также оказывают материальную поддержку.

Источник прессы подчеркивал, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения, которые организованы в 64 регионах, находится в общей сложности чуть более 40 тысяч беженцев. Они получают всю необходимую помощь.