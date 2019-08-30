В Варшаве состоялись памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Россия, как известно, на них приглашена не была, чему польская сторона дала несколько объяснений. Но в итоге большее внимание привлекла даже не протокольная церемония, а прошедшая на полях события встреча украинского лидера Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом.

Изначально ожидалось, что в Варшаве состоится первая очная беседа президента Украины и его американского коллеги, Дональда Трампа. Последний, однако, вынужден был воздержаться от полёта в Польшу — из-за урагана «Дориан», который грозит обрушиться на штат Флорида. В итоге Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Темы беседы не были обнародованы, однако, очевидно, стороны обсудили, помимо прочего, и будущий визит украинского лидера в Вашингтон, намеченный на первую половину осени. Кроме того, Пенс ожидаемо заявил о поддержке Украины Соединёнными Штатами.

Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения, и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с этого времени мы поддерживаем территориальную целостность Украины и народа Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым, — отметил американский вице-президент.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский president.gov.ua

Многие аналитики уверены: до поездки Зеленского в США Киеву предстоит выполнить некое «домашнее задание». С одной стороны, ходят слухи о том, будто бы действующие украинские власти могут разрушить политическую карьеру главного потенциального соперника Трампа — Джо Байдена, — если проведут тщательное расследование относительно деятельности его сына на Украине. С другой стороны, Вашингтон, а также другие западные партнёры, включая Всемирный банк и Мировой валютный фонд, требуют от Зеленского выполнения конкретных финансовых обязательств, а именно либерализации земельного рынка и масштабной приватизации.

В Москве сам факт встречи Зеленского с Пенсом особого резонанса не вызвал, зато то, что представителей России не пригласили на памятные мероприятия в Польше, породило критическую реакцию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в частности, высмеяла объяснения польской стороны по этому поводу.

В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла, — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Помимо России в памятных мероприятиях в Польше не участвовали и представители Белоруссии. Хотя в Минск приглашение из Варшавы было направлено. Аналитики, оценивая отказ Александра Лукашенко ехать в Польшу, разделились. Одни считают, что белорусский лидер таким образом демонстрирует верность российскому курсу. Другие справедливо полагают, что Лукашенко просто посылает сигнал Москве: если со стороны России не будет дальнейших поблажек, то интеграции ждать не стоит.