«Бессмертный полк» вновь вышел на улицы Буэнос-Айреса В Буэнос-Айресе к акции «Бессмертный полк» присоединились десятки людей

Фото: Елена Кондратьева/ТАСС

В центре Буэнос-Айреса прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости. В Аргентине мероприятие проводится уже в 10-й раз. Участники акции несли флаги и фотографии родных, принимавших участие в войне.

К «Бессмертному полку» присоединились не только россияне, но и аргентинцы. Они прошли вокруг центральной площади, напевая песни военных лет, например знаменитую «Катюшу», и читая стихи, рассказывая о близких. Жители Буэнос-Айреса, проходившие мимо, интересовались, чему посвящено мероприятие. Некоторые решились принять участие в шествии.

Глава координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк уточнила, что акция также проходит в городах Мар-дель-Плата, Парана, Обера, Росарио, Комодоро-Ривадавия и Ушуайя.

Ранее сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева рассказала, что портреты участников войны в рамках акции можно будет размещать не только на общественном транспорте, но и на фюзеляжах самолетов. По ее словам, проведение акции в очном формате в этом году отменили из соображений безопасности.

Власти Киргизии также приняли решение отменить шествие «Бессмертного полка» в этом году. Уточняется, что это было сделано в целях обеспечения общественного порядка и безопасности. Граждан призвали отнестись к данной мере с пониманием.