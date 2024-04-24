Названы новые форматы проведения акции «Бессмертный полк» Депутат Цунаева: «Бессмертный полк» могут разместить на фюзеляжах самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портреты участников войны в рамках акции «Бессмертный полк» можно будет размещать не только на общественном транспорте, но и на фюзеляжах самолетов, рассказала в беседе с «Радио 1» сопредседатель штаба движения Елена Цунаева. По ее словам, проведение акции в очном формате в этом году отменили из соображений безопасности.

В этом году хотим расширить этот формат. Рассылаем предложение размещать на фюзеляжах самолетов портреты участников войны в аэроклубы, во все места, где будут полеты, — объяснила Цунаева.

Фотографии участников войны и тыла будут размещать на общественном транспорте. Это коснется не только наземного, но и водного транспорта, например, портреты появятся на прогулочных катерах.

Сопредседатель добавила, что в штабе движения хотят продолжить размещать портреты в публичных местах и образовательных учреждениях. Также продолжится традиция публикаций портретов на одежде. Кроме того, участники могут делиться в социальных сетях историями о родственниках-фронтовиках, подытожила Цунаева.

Ранее стало известно, что в этом году «Бессмертный полк» сконцентрирован на сборе и публикации семейных архивов на сайте народной летописи и на помощи пользователям в поиске архивной информации или установлении ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов.