В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка» МВД Киргизии: «Бессмертный полк» отменен в целях обеспечения безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Киргизии приняли решение отменить шествие «Бессмертного полка», сообщила пресс-служба МВД республики. Уточняется, что это было сделано в целях обеспечения общественного порядка и безопасности. Граждан призвали отнестись к данной мере с пониманием.

В Кыргызстане шествие «Бессмертного полка» не проводится. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики информирует, что в целях обеспечения общественного порядка и безопасности принимает комплекс мер, направленных на предупреждение и предотвращение рисков правонарушений и преступлений в местах массового скопления людей, — говорится в сообщении.

Ранее сопредседатель штаба движения Елена Цунаева рассказала, что в России портреты участников войны в рамках акции «Бессмертный полк» можно будет размещать не только на общественном транспорте, но и на фюзеляжах самолетов. По ее словам, проведение акции в очном формате в этом году отменили из соображений безопасности.

Цунаева добавила, что в штабе движения хотят продолжить размещать портреты в публичных местах и образовательных учреждениях. Также продолжится традиция публикаций портретов на одежде.