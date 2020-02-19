https://static.news.ru/photo/0df6d29e-531e-11ea-8612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил очередной многочасовой разведывательный полёт над Донбассом. При этом он подлетал к границам России.

Информацию об этом распространил «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов. Так, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров, беспилотник в течение пяти часов курсировал вдоль линии разграничения на Юго-Востоке Украины.

При этом, в ходе выполнения задания беспилотник не менее четырёх раз подлетал на расстояние 37-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. Отмечается, что это пятый полет с начала 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 16 декабря два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики. Первый аппарат провёл у российских границ в общей сложности 16 часов, второй — около 12. Полёты осуществлялись на высоте 16 км.