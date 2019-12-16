https://static.news.ru/photo/9f92666c-7108-11e9-b804-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka/commons.wikimedia.org

16 декабря два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики. Первый аппарат провёл у российских границ в общей сложности 16 часов, второй — около 12. Полёты осуществлялись на высоте 16 км.

Дроны ВВС США вылетели с авиабазы Сигонелла на Сицилии. После перелёта над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них — RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 — с 06:00 (мск) выполнял полёт в воздушном пространстве Литвы, вдоль северной границы Калининградской области. Время от времени американский аппарат приближался к границам области менее чем на 40 км.

Второй беспилотник — RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10, — подлетев к российским границам, выполнял задание над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области.

Также 16 декабря у границ России в регионе Балтики был замечен стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135V. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и совершил пролёты вдоль границ Калининградской области, северо-запада Белоруссии, а также Псковской и Ленинградской областей. Полёт осуществлялся в воздушном пространстве над международными водами Балтийского моря, по данным агентства.

Такие выводы следуют из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщило агентство «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что западные авиационные ресурсы засекли беспилотник США RQ-4A Global Hawk. Он курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.