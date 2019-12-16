16 декабря два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики. Первый аппарат провёл у российских границ в общей сложности 16 часов, второй — около 12. Полёты осуществлялись на высоте 16 км.
Дроны ВВС США вылетели с авиабазы Сигонелла на Сицилии. После перелёта над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них — RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 — с 06:00 (мск) выполнял полёт в воздушном пространстве Литвы, вдоль северной границы Калининградской области. Время от времени американский аппарат приближался к границам области менее чем на 40 км.
Второй беспилотник — RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10, — подлетев к российским границам, выполнял задание над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области.
Также 16 декабря у границ России в регионе Балтики был замечен стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135V. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и совершил пролёты вдоль границ Калининградской области, северо-запада Белоруссии, а также Псковской и Ленинградской областей. Полёт осуществлялся в воздушном пространстве над международными водами Балтийского моря, по данным агентства.
Такие выводы следуют из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов,
Ранее NEWS.ru писал, что западные авиационные ресурсы засекли беспилотник США RQ-4A Global Hawk. Он курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.
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