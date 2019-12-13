https://static.news.ru/photo/2243b9f4-1dba-11ea-aa22-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka/Public Domain/wikipedia.org

Западные авиационные ресурсы засекли беспилотник США RQ-4A Global Hawk. Он курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.

По данным ресурса, дрон начал свой маршрут на авиабазе Сигонелла. Он пролетел над территорией Крыма около четырёх раз. Высота полёта составила 16 тысяч метров. Отмечается, что беспилотник приближался к району Севастополя, где располагаются российские комплексы ЗРС С-400. Это уже четвёртая фиксация полёта американских дронов около территорий России за последние 10 дней, пишет «Интерфакс».

В сентябре 2019 года у границ РФ были зафиксированы полёты американского беспилотника RQ-4B Global Hawk и британского самолёта радиоэлектронной разведки RC-135W. Они курсировали около 10 часов вдоль Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, сообщал NEWS.ru.





