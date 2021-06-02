Белый дом заявил, что Байден обсудит с Путиным кибератаки

https://static.news.ru/photo/24f610a6-c3c3-11eb-9a65-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Prses

Официальный представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждаться кибератаки, в том числе на мясоперерабатывающую компанию JBS, сообщает ТАСС.

Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент [Байден] обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели, — рассказала Псаки.

По её словам, в США не исключают принятие ответных мер в отношении России из-за этой кибератаки.

Ранее агентство Bloomberg обвинило российских хакеров из группировки REvil в причастности к атаке на компанию JBS. Утверждается, что публичное лицо этой хакерской группы публикует материалы исключительно на русском языке под ником «Неизвестный». Подчёркивается, что хакеры пока ещё не опубликовали в блоге запись, посвящённую JBS.

Компания подвергалась хакерской атаке 30 мая. После этого все фабрики JBS в США временно приостановили работу, из-за этого производство говядины в стране сократилось на 20%. Восстановить работу планируют 2 июня.