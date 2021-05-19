Белый дом назвал «Северный поток — 2» геополитическим проектом России

https://static.news.ru/photo/35984546-b8bf-11eb-b8c0-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» является «плохой сделкой» и геополитическим проектом России, который представляет угрозу энергетической безопасности Европы. Об этом заявила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Её слова приводит РИА Новости.

Администрация Байдена ясно давала понять, что трубопровод «Северный поток — 2» — плохая сделка, это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнёров НАТО, — отметила представитель Белого дома.

Журналисты спросили у неё по поводу доклада Госдепартамента по «Северному потоку — 2», но Карин Жан-Пьер отказалась от комментариев. Она подчеркнула, что следует обратиться во внешнеполитическое ведомство.

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что администрация президента США Джо Байдена планирует снять санкции с оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG, а также с её руководителя Маттиаса Варнига.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что власти страны приняли к сведению планы Вашингтона относительно снятия санкций в отношении оператора трубопровода. Немецкий дипломат подчеркнула, что сведений по официальным каналам пока не поступало. Она добавила, что Германия пока не обладает докладом, который Госдеп должен предоставить в конгресс.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что Берлин будет обсуждать с Вашингтоном проблемные аспекты проекта газопровода «Северный поток — 2». В ходе этого диалога стороны поднимут вопросы, связанные с Украиной.