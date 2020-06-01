Белый дом подтвердил намерение пригласить Россию на саммит G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал предложение президента Соединённых Штатов о включении России в «большую семёрку». По его словам, РФ останется за пределами группы.

Он отметил, что Москва продолжает нарушать международные нормы и правила. Поэтому она остаётся вне формата G7 и останется вне его в будущем, передаёт CBC News. Россия был исключена из G7...