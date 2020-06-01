Белый дом подтвердил намерение пригласить Россию на саммит G7

Американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили контроль над вооружениями и возможное участие России в саммите «Большой семёрки» (G7), заявил представитель Белого дома Джадд Дир.
Президент Трамп повторил, что необходим эффективный контроль над вооружениями. Кроме того, лидеры обсудили прогресс на пути к созыву G7, — цитирует Дира ТАСС.
Другими темами телефонного разговора президентов стали пандемия коронавируса и восстановление мировой экономики после снятия транспортных ограничений.
Как писал NEWS.ru, первым о намерении США пригласить на саммит лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии заявили в Кремле. Состоящая в «семёрке» Великобритания уже выступила против участия РФ.
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