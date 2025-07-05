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05 июля 2025 в 17:58

В США ответили на сообщения о выгнанном из Овального кабинета Цукерберге

NYP: Цукерберга не выгоняли из Овального кабинета, он зашел поздороваться

Марк Цукерберг Марк Цукерберг Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокопоставленный представитель Белого дома опроверг сообщения СМИ, что главу корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета во время совещания о новом истребителе-невидимке F-47, сообщает New York Post. По словам источника, миллиардер зашел поздороваться, а затем самостоятельно ушел.

Его не просили уйти. Он заглянул, чтобы поздороваться, по просьбе президента [США Дональда Трампа], а затем ушел, чтобы дождаться начала встречи с президентом, которая была запланирована после встречи с пилотами, — отметил собеседник издания.

Ранее NBC News со ссылкой на двух чиновников сообщал, что Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме, а во время совещания входила молодая помощница Трампа, чтобы показать ему что-то на своем ноутбуке. К тому же телефон главы Белого дома несколько раз звонил на этой встрече. По данным издания, после окончания заседания некоторые чиновники ушли озадаченными, так как переживали за утечку конфиденциальной информации.

США
Марк Цукерберг
Белый дом
опровержения
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