В США ответили на сообщения о выгнанном из Овального кабинета Цукерберге NYP: Цукерберга не выгоняли из Овального кабинета, он зашел поздороваться

Высокопоставленный представитель Белого дома опроверг сообщения СМИ, что главу корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета во время совещания о новом истребителе-невидимке F-47, сообщает New York Post. По словам источника, миллиардер зашел поздороваться, а затем самостоятельно ушел.

Его не просили уйти. Он заглянул, чтобы поздороваться, по просьбе президента [США Дональда Трампа], а затем ушел, чтобы дождаться начала встречи с президентом, которая была запланирована после встречи с пилотами, — отметил собеседник издания.

Ранее NBC News со ссылкой на двух чиновников сообщал, что Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме, а во время совещания входила молодая помощница Трампа, чтобы показать ему что-то на своем ноутбуке. К тому же телефон главы Белого дома несколько раз звонил на этой встрече. По данным издания, после окончания заседания некоторые чиновники ушли озадаченными, так как переживали за утечку конфиденциальной информации.