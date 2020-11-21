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Белый дом подтвердил, что США вышли из Договора по открытому небу

17:04, 22 ноября 2020 23
Фото: pixabay.com

Соединённые Штаты Америки больше не являются участником Договора по открытому небу (ДОН). Эту информацию подтвердил Белый дом.

В тот же день соответствующее уведомление было получено Кремлём. При этом США назвали виновника своего выхода из договора — якобы наша страна ранее нарушила условия соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с этим и отметил, что выход США из ДОН делает этот договор нежизнеспособным.

Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как Соединённые Штаты опубликовали заявление о выходе из Договора по открытому небу. Мы более не являемся частью соглашения, которое Россия грубо нарушала многие годы. [Президент США] Дональд Трамп никогда не переставал ставить Америку на первое место, выводя нас из устаревших договоров и соглашений, которые приносили пользу нашим противникам в ущерб нашей национальной безопасности, — написал помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в Twitter.

Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. Согласно договору, невооружённым разведывательным летательным аппаратам разрешаются свободные полёты в воздушном пространстве стран-участниц. В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из ДОН.

Как писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги переговоров стран — участниц Договора по открытому небу, заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту. По его словам, в последнее время в разряд того, что отправляется на свалку истории американцами, всё больше попадают договоры и соглашения.

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