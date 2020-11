Белый дом подтвердил, что США вышли из Договора по открытому небу

В тот же день соответствующее уведомление было получено Кремлём. При этом США назвали виновника своего выхода из договора — якобы наша страна ранее нарушила условия соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с этим и отметил, что выход США из ДОН делает этот договор нежизнеспособным.

(1/2) “Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years.