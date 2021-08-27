Белый дом начал выводить свои войска из аэропорта в Кабуле

США сокращают количество своих военных в аэропорту Кабула. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби, пишет Reutres.

Мы начали отходить, — заявил на брифинге Кирби.

При этом он не уточнил, сколько американских военных на данный момент остаются в столице Афганистана.

Генерал Хэнк Тейлор, который тоже участвовал в брифинге, рассказал, что военнослужащие США продолжают эвакуацию соотечественников, граждан других стран и беженцев из Афганистана. На эвакуационных рейсах также вывозятся оборудование и техника.

Там есть оборудование <...>, на этих рейсах, так изначально и планировалось, — сказал генерал.

На данный момент, по данным агентства, сейчас в аэропорту Кабула остаётся менее четырёх тысяч военнослужащих США. Накануне Кирби сообщал, что в аэропорту находятся 5,4 тысячи американских военных.

Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы придерживаются правила мирно урегулировать ситуацию в афганской провинции Панджшер. Они хотят избежать кровопролития, ситуация в регионе пока спокойная.