Посол РФ Жирнов: талибы стараются избежать кровопролития в Панджшере

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы придерживаются правила мирно урегулировать ситуацию в афганской провинции Панджшер. Они хотят избежать кровопролития, ситуация в регионе пока спокойная, отметил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв live».

Там всё спокойно, и пока, я вот каждый раз подчёркиваю, ситуация на здесь и сейчас, но пока талибы действуют в рамках этого сигнала, что вокруг Панджшера нужно мирное урегулирование, — пояснил Жирнов.

Он добавил, что если бы талибы были готовы пролить кровь соотечественников, они бы могли взять Панджшер за день, может быть, даже за несколько часов, поскольку таково соотношение военных сил сторон.

Ранее стало известно, что талибы и поднявшиеся против них повстанцы Панджшера сдерживают свои силы от возможных столкновений. Об этом заявил Ахмад Масуд, который возглавил силы сопротивления талибам. По его мнению, обе стороны одновременно готовятся как к переговорам, так и к войне. Масуд считает, что возможность боевых действий оценивается как 50 на 50.