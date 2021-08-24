Лидер афганского сопротивления оценил вероятность войны за Панджшер

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) и поднявшиеся против него повстанцы Панджшера сдерживают свои силы от возможных столкновений. Об этом в интервью РБК заявил Ахмад Масуд, который возглавил силы сопротивления талибам в Панджшире.

По его мнению, обе стороны одновременно готовятся как к переговорам, так и к войне. Масуд считает, что возможность боевых действий оценивается как 50 на 50.

Возможно, что и мирные переговоры дадут результат, но возможна и военная конфронтация, — сказал он.

Ранее Масуд призвал Россию прийти на помощь отрядам сопротивления талибам. По его словам, без помощи Москвы им не справиться.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.