Белый дом: Китай продолжает выполнять условия торговой сделки с США

Китай по-прежнему закупает американские товары в рамках первой фазы торговой сделки с США и с этим соглашением «всё в порядке».
Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоруенс Кадлоу,
Торговля — это область, где мы взаимодействуем. Сейчас всё в порядке,- отметил Кадлоу.
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о вступлении в силу первой фазы торговой сделки 15 января в Вашингтоне. Китай согласился увеличить закупки американской сельскохозяйственной и иной продукции на $76,7 млрд в первый год действия соглашения и на $123,3 млрд — в течение второго года.
Как передавал NEWS.ru, США и Китай могут в августе провести переговоры для оценки процесса реализации первой части сделки.
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