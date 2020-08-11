Белый дом: Китай продолжает выполнять условия торговой сделки с США

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Китай по-прежнему закупает американские товары в рамках первой фазы торговой сделки с США и с этим соглашением «всё в порядке».

Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоруенс Кадлоу, передаёт Reuters. Представитель президентской администрации добавил, что ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном не сможет привести к срыву сделки.

Торговля — это область, где мы взаимодействуем. Сейчас всё в порядке,- отметил Кадлоу.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о вступлении в силу первой фазы торговой сделки 15 января в Вашингтоне. Китай согласился увеличить закупки американской сельскохозяйственной и иной продукции на $76,7 млрд в первый год действия соглашения и на $123,3 млрд — в течение второго года.

Как передавал NEWS.ru, США и Китай могут в августе провести переговоры для оценки процесса реализации первой части сделки.