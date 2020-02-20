https://static.news.ru/photo/d121aece-5409-11ea-9150-fa163e074e61_660.jpg Инна Медведева Фото: Белстат/twitter.com

В Белоруссии проживает более 9,4 млн человек. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета республики (Белстата) Инна Медведева.

По данным переписи населения, в Республике Беларусь проживает 9 млн 413 тысяч 446 человек, — цитирует её «Интерфакс».

При этом в стране мужчины составляют 46,2% от общей численности населения (4 млн 351 тысяч человек), а женщины 53,8% к общей численности (5 млн 61 тысяч 973 человек). По словам Медведевой, численность населения по сравнению с текущим учётом уменьшилась на 41 тысячу человек, или на 0,4%.

Кроме того, согласно данным переписи, городское население республики составляет 7 млн 299 тысяч 989 человек (77,5%), сельское — 2 млн 113 тысяч 457 человек (22,5%). В Минске проживают более 2 млн человек.

Отмечается, что в переписи, которая проходила с 4 по 30 октября 2019 года, участвовало 95% населения Белоруссии, из которых 22% сообщили о себе по Интернету.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Государственная служба статистики Украины (Госстат) сообщила об уменьшении населения республики на 212,5 тысячи человек за период с января по октябрь 2019 года.