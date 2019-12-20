Государственная служба статистики Украины (Госстат) сообщила об уменьшении населения республики на 212,5 тысячи человек за период с января по октябрь 2019 года.
По
При этом смертность практически в два раза превышает рождаемость — на 100 умерших приходится 57 новорожденных.
Последний раз перепись на Украине проводилась в 2001 году, тогда жителей в республике насчитывалось 48 млн 240 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что с 1 декабря на Украине началась пробная перепись населения. Она станет подготовительным этапом ко всеукраинской переписи, намеченной на 2020 год.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен