https://static.news.ru/photo/ee4fb832-23d1-11ea-ba59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственная служба статистики Украины (Госстат) сообщила об уменьшении населения республики на 212,5 тысячи человек за период с января по октябрь 2019 года.

По данным Госстата, численность населения на 1 ноября составила 41 млн 940 тысяч человек, в прошлом году эта цифра составляла — 42 млн 198 тысяч.

При этом смертность практически в два раза превышает рождаемость — на 100 умерших приходится 57 новорожденных.

Последний раз перепись на Украине проводилась в 2001 году, тогда жителей в республике насчитывалось 48 млн 240 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 декабря на Украине началась пробная перепись населения. Она станет подготовительным этапом ко всеукраинской переписи, намеченной на 2020 год.