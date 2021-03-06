Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» в марте

https://static.news.ru/photo/a074a950-7f70-11eb-a6b7-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» 30-31 марта. Пробная партия уже проходит экспертизу в России.

Как заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко, 26 февраля в Белоруссии выпущена так называемая валидационная партия вакцины «Спутник V» – 15 тысяч ампул. Она проходит экспертизу в российском институте (имени) Гамалеи на устойчивость и эффективность.

И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину и планируется, что … (это будет) 500 тысяч доз ежемесячно, — цитирует его РИА Новости.

В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Минск рассматривает варианты производства российского препарата или закупки его для вакцинации граждан, входящих в группы риска. Президент не исключил и такого варианта, при котором Белоруссия может пойти по всем этим трём путям.