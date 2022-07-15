Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Белоруссия официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь организации Чжан Мин, пишет ТАСС.

Белоруссия недавно уже официально подала в организацию заявку на вступление в ШОС в качестве полноправного члена, — сказал генсек.

Объединение уже готово начать все необходимые юридические процедуры. В ШОС на сегодня состоят Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Индия, Пакистан, Китай и Узбекистан. В организации есть ещё несколько стран-наблюдателей и стран-партнёров. Белоруссия была страной-наблюдателем.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что в Шанхайскую организацию сотрудничества в этом году примут Иран. Республика станет частью международной организации после того, как на саммите ШОС в Самарканде подпишут меморандум об обязательствах страны в качестве её члена.