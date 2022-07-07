Баку заявил об отсутствии прогресса в переговорах с Ереваном Глава МИД Азербайджана заявил о желании Баку наладить отношения с Ереваном

Фото: mfa.gov.az

Джейхун Байрамов

Баку не видит прогресса в переговорном процессе с Ереваном, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе Недели дипломатии с участием молодых волонтеров на тему «Мир и созидательные усилия Азербайджана на постконфликтном этапе» в Университете ADA в Баку. Тем не менее, по его словам, Азербайджан выступает за налаживание отношений с Арменией.

Я не могу сказать, что имеется особое продвижение в переговорах с Арменией по мирному соглашению. Тем не менее есть определенные месседжи, идут дискуссии, — сказал Байрамов.

При этом министр подчеркнул, что постконфликтный период создает широкие возможности как для Азербайджана, так и для региона.

Армении было предложено нормализовать отношения и восстановить транспортное сообщение для установления долгосрочного мира в регионе. Азербайджан предпринял практические шаги в этом направлении, — сказал Байрамов.

Дипломат ответил, что дата следующего заседания комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы пока неизвестна.

Этот процесс должен проходить в цивилизованной и мирной форме на основе международного права. Различие мнений, конечно может быть, но комиссии и ее деятельность именно нужны для того, чтобы прийти к общему знаменателю, — считает он.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе продолжает свою деятельность, уже достигнут определенный прогресс. По его словам, сторонам удалось сблизить позиции по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций.