Байдену отключили микрофон после вопроса про Афганистан

Завершая встречу по кибербезопасности, Байден поблагодарил работников СМИ за вопросы. Затем один из журналистов спросил президента о том, что будут делать США, если американцы всё ещё будут находиться в Афганистане после окончания срока вывода войск. Перед ответом Байдена его микрофон отключили. Как пишет Fox News, остаётся не ясно, было ли это сделано случайно или для того, чтобы никто не услышал ответа.

REPORTER: “If Americans are still in Afghanistan after the deadline what will you do?” BIDEN: *smirks* *White House cuts audio feed* pic.twitter.com/k0SGWhpXm6

Позднее автор вопроса Питер Александр написал в Twitter, что Байден всё-таки ответил ему. Президент сказал: «Вы будете первым, кому я позвоню».