Байдену отключили микрофон после вопроса про Афганистан

Администрация президента США Джо Байдена отключила ему микрофон после вопроса журналиста об эвакуации граждан из Афганистана. Об этом сообщает Fox News.

Завершая встречу по кибербезопасности, Байден поблагодарил работников СМИ за вопросы. Затем один из журналистов спросил президента о том, что будут делать США, если американцы всё ещё будут находиться в Афганистане после окончания срока вывода войск. Перед ответом Байдена его микрофон отключили. Как пишет Fox News, остаётся не ясно, было ли это сделано случайно или для того, чтобы никто не услышал ответа.

REPORTER: âIf Americans are still in Afghanistan after the deadline what will you do?â



BIDEN: *smirks*



*White House cuts audio feed* pic.twitter.com/k0SGWhpXm6 — RNC Research (@RNCResearch) August 25, 2021

Позднее автор вопроса Питер Александр написал в Twitter, что Байден всё-таки ответил ему. Президент сказал: «Вы будете первым, кому я позвоню».

I asked President Biden what he will do if Americans are still in Afghanistan after the 8/31 deadline.

His response: âYouâll be the first person I call.â

Took no questions. pic.twitter.com/MlyFIayrMZ — Peter Alexander (@PeterAlexander) August 25, 2021

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Американский военный контингент находился в Афганистане с 2001 года. В Пентагоне планируют вывести войска из Афганистана до 31 августа, но Байден не исключил, что военные останутся в стране и после этого времени, если в стране будут оставаться американские граждане.