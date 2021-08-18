Байден: США могут остаться в Афганистане и после 31 августа

Американские войска будут оставаться в Афганистане до момента полной эвакуации граждан США. При необходимости военные задержатся в стране и после 31 августа. Об этом заявил в интервью АВС американский президент Джо Байден.

Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех их вывезти, — сказал глава государства.

При этом он добавил, что окончательный вывод войск постараютсч уложить в ранее утверждённые строки — до 31 августа.

По словам Байдена, сейчас в Афганистане остаются ещё около 10-15 тысяч американских граждан, которым необходима эфакуация, и порядка 50-65 тысяч афганцев, которым Америка намерена помочь выехать из страны.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан.