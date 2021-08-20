Байдена попросили защитить афганских журналистов

«Репортёры без границ» попросили президента США Джо Байдена защитить афганских журналистов. Как отметили в организации, нужно разработать план по их эвакуации из региона. Об этом сообщается в заявлении, размещённом на сайте компании.

Отмечается, что вместе с журналистами из Афганистана необходимо вывезти защитников прав человека. В целом реализации планов по эвакуации, которые подготовили европейские страны, препятствует ограничение подступов к аэродрому.

Мы получаем многие десятки просьб о срочной эвакуации. И проблема для нас заключается не в получении виз для журналистов, а в том, чтобы обеспечить им доступ в эти самолёты, — отметил глава «Репортёров без границ» Кристоф Делуар.

Кроме того, организация потребовала от американского лидера, чтобы он перенёс на более поздний срок завершение пребывания войск США в Афганистане, так как необходимо в полной мере обеспечить эвакуацию людей. В целом исход событий наглядно покажет образ США, а также то, защищает ли страна свободу печати и права человека, резюмировал Делуар.

Ранее американских военных уличили в намерении бросить афганцев. Ветеран боевых действий во Вьетнаме сержант Ларри Сюэр считает, что история о том, как американцы бросили вьетнамцев в Сайгоне в 1975-м, повторится и в Кабуле.