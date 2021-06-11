Байден признался, что не сделал вывода о происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/7f929ccc-cc61-11eb-b7dd-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: joebiden/facebook.com

Президент США Джо Байден по итогам саммита «Большой семёрки» заявил, что не пришёл к выводу о происхождении коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

Я не пришёл к выводу, — цитирует Байдена агентство.

Известно, что 26 мая Байден потребовал от разведывательного сообщества страны в течение 90 дней представитель окончательную версию происхождения коронавируса. Он подчеркнул, что разведывательное сообщество объединилось вокруг двух вероятных сценариев происхождения вируса, но не пришло к выводу по данному вопросу.

5 июня экс-госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии истинных разработок в уханьской лаборатории. По его данным, именно оттуда могла произойти утечка коронавируса. Помпео заявил, что власти Китая могли бы легко объяснить происходящее, если бы захотели.

Ранее издание The Wall Street Journal написало о том, что доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер утверждают, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По словам учёных из США, последовательность геномов комбинации CGG-CGG указывает, что её вставили в COVID в лаборатории.