Помпео разоблачил военные разработки в лаборатории КНР

https://static.news.ru/photo/eccd7a24-c5c6-11eb-b3d3-96000091f725_660.jpg Майк Помпео Фото: Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии истинных разработок в лаборатории Уханя, откуда, по его данным, могла произойти утечка коронавируса. Об этом он заявил в эфире Fox News, подчеркнув, что власти КНР могли бы легко объяснить всё происходящее, если бы захотели.

Госдепартамент проделал хорошую работу, так как мы преодолели много внутренней бюрократии, чтобы выяснить детали и преодолеть запреты тех, кто пытается утаить важную информацию. Китай не хочет, чтобы мир знал о секретной военной деятельности, проводимой в Уханьском институте вирусологии, — заявил Помпео.

Он уточнил, что Госдепартаменту стало известно, что в Китае было проведено «исследование функций», что эта лаборатория была четвёртого уровня и уже имела утечки из-за недостаточной безопасности. Также там были врачи, которые заболели и были госпитализированы ещё осенью 2019 года.

Мы знаем, что в той же лаборатории велась военная деятельность. Мы не знаем, что они делали, и то, что они не хотят, чтобы мы знали, говорит о том, что мы не должны сомневаться. Когда мы доберёмся до конца этой истории, мы покажем, что китайцы знали, что произошло, и их вирусологическая лаборатория была в центре этого, — подчеркнул Помпео.

В мае члены Республиканской партии палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов начали расследование причин возникновения пандемии коронавируса. Законодатели хотят проверить версию об утечке COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии. Парламентарии потребовали от правительства США опубликовать все данные на этот счёт, которые у него есть. Они также направили соответствующие письма в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Государственный департамент, а также в организацию EcoHealth Alliance, которая сотрудничает с уханьским институтом.