Учёные из США нашли доказательства лабораторного происхождения COVID

https://static.news.ru/photo/1bb3b450-c795-11eb-a782-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер утверждают, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По словам учёных из США, последовательность геномов комбинации CGG-CGG указывает, что её вставили в COVID в лаборатории, пишет The Wall Street Journal.

Фактически во всём классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путём. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает, — отметили специалисты.

Учёные утверждают, что такая комбинация отсутствует у коронавирусов SARS или MERS и вирусы не могут получить её естественным путём. Эксперты отмечают, что сторонники теории передачи вируса от животного к человеку должны пояснить, почему SARS-CoV-2 выбрал наименее предпочтительную последовательность во время своей мутации и рекомбинации.

Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите? — задались вопросом эксперты.

Специалисты отмечают ещё одну странность в «поведении» коронавируса CoV-2. Вирусы SARS и MERS по мере распространения среди людей начали эволюционировать, при этом коронавирус SARS-CoV-2 в течение нескольких месяцев не претерпевал никаких изменений, а изначально был в предельно агрессивной версии. Учёные считают это свидетельством длительного периода адаптации, который прошёл вирус перед распространением среди населения. Специалисты отмечают, что вирус можно «натренировать» в лаборатории, выращивая его на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности.

Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории, — считают учёные.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить странам мира «репарации» за пандемию минимум в $10 трлн. Также политик призвал ввести пошлины на все товары из Китая в размере 100%.

5 июня экс-госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии истинных разработок в уханьской лаборатории. По его данным, именно оттуда могла произойти утечка коронавируса. Помпео заявил, что власти Китая могли бы легко объяснить происходящее, если бы захотели.

26 мая глава Белого дома Джо Байден потребовал от разведывательного сообщества страны в течение 90 дней представитель окончательную версию происхождения коронавируса. Он подчеркнул, что разведывательное сообщество объединилось вокруг двух вероятных сценариев происхождения вируса, но не пришло к выводу по данному вопросу.